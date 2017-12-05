также в разделеПолитика
Луценко: Мы знаем следующего, кто будет планировать расшатывание ситуации в Украине 54
ГПУ просит полицию объявить Саакашвили в розыск 34
Луценко заявляет, что через 24 часа Саакашвили получит подозрение 37
В Грузии надеются, что Украина обеспечит физическую защиту Саакашвили 31
Против мешавших задержать Саакашвили депутатов завели уголовное дело 67
Аваков призвал Саакашвили не провоцировать кровь и столкновения 53
Луценко: Речь об экстрадиции Саакашвили сейчас не идет 24
В Представительстве ЕС отреагировали на задержание Саакашвили 164
Луценко: Спецслужбы сорвали «русскую зиму» в Киеве 212
Саакашвили выпустили из авто силовиков 116
«Врагу не пожелаешь»: В Кремле прокомментировали ситуацию с Саакашвили 95
Саакашвили подозревают в содействии преступной организации 97
Под домом Саакашвили начались потасовки 70
Саакашвили вручили подозрение и вывели из квартиры 95
К Саакашвили пришли с обыском, он выбежал на крышу 255
Волкер и Сурков могут еще раз встретиться в этом году 29
Завтра Рада заслушает глав силовых ведомств в закрытом режиме 29
Ващиковский: Польша долго проявляла «ангельское терпение» к Украине 2430

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что отменил запланированный ранее визит в США для участия в международном форуме по возвращению незаконных активов из-за дела Михаила Саакашвили.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«В США проходит несколько дней международный американо-британский форум по возвращению незаконных активов. Я планировал принять в нем участие, как вы понимаете, мне было бы с чем выступать там. Благодаря деятельности ГПУ, мы имеем крупнейшее в мире за последнюю сотню лет возвращение преступных активов, а именно 1,5 млрд долларов организованной преступной группировки Януковича, которые поступили в государственный бюджет Украины», - отметил Луценко.

Кроме того, по его словам, из-за нынешних событий вокруг дела Саакашвили не поехали на форум также министр внутренних дел Арсен Аваков и министр юстиции Павел Петренко.

В то же время генпрокурор отметил, что сейчас Украину на форуме представляют руководители САП и НАБУ, к тому же в Вашингтон уже вылетел заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил визит в Вашингтон на открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, среди которых Украина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги