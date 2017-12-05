Во время потасовок, которые произошли под домом лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили, пострадали несколько правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала 112 Украина.

«Несколько правоохранителей (пострадавших, – ред.). Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины, и он будет задержан за это, одна из женщин», – сообщил он.

Шевченко отметил, что некоторые граждане мешают проведению следственных действий.

«Полиция и Нацгвардия останавливают эти препятствия и правонарушения», – заявил представитель МВД.

Он заверил, что на месте проведения следственных действий находится достаточное количество правоохранителей, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.

Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск. Он в это время залез на крышу.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.

СБУ сообщила, что Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.