также в разделеСтолица
Сторонники Саакашвили сломали забор на баррикады 63
В Киеве передумали перекрывать Московский мост 22
На Трехсвятительской – новые стычки, полиция применила слезоточивый газ 51
В Киеве обстреляли авто футболиста 35
В Киеве до конца года отремонтируют три станции скоростного трамвая 29
Осень в Киеве была аномально теплой 26
Бловкирование NewsOne: полиция не зафиксировала грубых нарушений 52
Активисты назвали условия снятия блокады телеканала NewsOne 164
В Киеве неизвестные заблокировали телеканал NewsOne 120
Центр столицы взяли под усиленную охрану 86
В столице «минировали» центральный железнодорожный вокзал 34
В Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами, 5 пострадавших 58
В Киеве на пешеходном переходе сбили сына Вирастюка 110
Общественный транспорт в Киеве на Новый год будет работать дольше 28
В Киев прислали посылки для Борща Украинского, Нестора Махно и Джека Воробья 59
Киев решил не перекрывать Крещатик на выходные и праздники до конца января 32
У известной украинской певицы в Киеве угнали автомобиль 127
На Аллее почетных захоронений в Киеве появятся камеры и освещение 24

Во время потасовок, которые произошли под домом лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили, пострадали несколько правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала 112 Украина.

«Несколько правоохранителей (пострадавших, – ред.). Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины, и он будет задержан за это, одна из женщин», – сообщил он.

Шевченко отметил, что некоторые граждане мешают проведению следственных действий.

«Полиция и Нацгвардия останавливают эти препятствия и правонарушения», – заявил представитель МВД.

Он заверил, что на месте проведения следственных действий находится достаточное количество правоохранителей, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.

Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск. Он в это время залез на крышу.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.  

СБУ сообщила, что Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги