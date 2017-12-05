Городской председатель Львова в понедельник, 4 декабря, дал показания сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства, открытого из-за презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как «народные республики Донецка и Луганска». Об этом сообщает Zaxid.net.

«Во время первой панельной дискуссии, которую модерировала Мирослава Гонгадзе, была продемонстрирована визуализация из Европейского центра международных отношений – карта, которая кому-то понравилась, кому-то не понравилась. Собственно, на основе этого было открыто уголовное производство. Это – впервые на моей памяти за время независимости Украины, когда уголовное производство открывается по факту размещения на европейском сайте той или иной продукции», - отметил Садовый.

По его словам, после общения следователям стало стыдно.

«Они понимают абсурдность данной ситуации: когда в стране есть так много работы, открывать уголовное производство по факту размещения статей на европейских сайтах. Такого у нас в Украине еще не было. Идет панельная дискуссия, приехали участники мирового уровня, показывается европейское видение, что Россия реально оккупировала часть Молдовы, Грузии, Украины, а наша СБУ открывает уголовное производство по этому случаю», - отметил городской голова.

Он сообщил, что к расследованию привлекли пятерых работников СБУ. Во время общения, по словам городского головы, его расспрашивали об участниках форума и проведенных встречах.

«Меня спрашивали, кто был среди участников форума, я им рассказал. Предоставил программу форума. Передал ту статью, которая вызвала интерес. Рассказал о своих встречах с командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом, рассказал о встрече с Майклом Карпентером. Был целый ряд других встреч. Они это все записали. Наверное, будут опрашивать других участников форума спикеров, панелистов, такая правда», - сказал Садовый.

По его словам, во вторник давать показания должны работники «Института города», который выступал соорганизатором форума.

Садовый отметил, что участники форума расстроились открытием уголовного производства.

«На самом деле это стыдно. Когда участники форума узнали, вы представляете, какие эмоции у них возникли? Люди приезжают со всего мира поддержать Украину, а им здесь уголовное дело открывают. Это - удар и в сторону руководства государства, и в сторону СБУ», - добавил он.

Однако, по словам городского головы, форум во Львове станет системным, и сейчас уже планируют проведение этого мероприятия на следующий год.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины получила заявление председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки из-за представленной во время открытия Львовского форума по безопасности англоязычной карты, на которой оккупированные Россией украинские территории были подписаны как People's republics of Donetsk and Luhansk.

Следователи СБУ зарегистрировали по факту презентации данной карты уголовное производство.