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Министр обороны Украины Степан Полторак отказался отстранять на время расследования своего заместителя Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП подчеркнули, что несмотря на заявления Полторака о необходимости объективного расследования дела о коррупционной схеме в Минобороны, а также о рассмотрении необходимости отстранения Павловского на время расследования, он отказался его отстранять.

«Отстранение заместителя министра обороны Украины от занимаемой должности может негативно повлиять на координацию деятельности структурных подразделений министерства, которые реализуют полномочия Министерства обороны Украины, в частности, в сфере военно-технической политики, направленной на развитие вооружения и военной техники», - говорится в письме Полторака.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

В ноябре суд отпустил Павловского под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

 

 

 
ForUm

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