Верховная Рада проведет во вторник, 5 декабря закрытую часть пленарного заседания для заслушивания информации руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ по ситуации с противостоянием правоохранительных органов.
Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.
«Завтра на заседании ВР планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации», - написал он в Facebook.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости межведомственных конфликтов в прокуратуре.
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