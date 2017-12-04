Парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из государственного бюджета Украины, на оплату рекламных материалов. Об этом говорится в исследовании КИУ.

За год госфинансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили почти полмиллиарда гривен – 436 млн, из которых 407 млн составили средства госбюджета. Больше всего средств – 109 млн – партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды).

На рекламу было потрачено больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятых. На зарплаты партии потратили 57 млн (13%), на аренду помещений – 46 млн (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.д.) было направлено 66 млн или 15%.

На содержание местных организаций партии потратили только 16% средств – 68 млн.

Наибольший процент средств на рекламу потратили Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомич», «Оппозиционный блок» и «Народный Фронт». РПЛ потратила на рекламу 41% средств (19 из всего 47 млн), «Самопомич» - 38% (39 из 104 млн), ОБ – 33% (5 из 15 млн), НФ - 30% (33 из 109 млн). У ВО «Батькивщина» и БПП «Солидарность» доля расходов на рекламу незначительна – от 0,2% до 5%.

«Четыре политические силы тратят государственные средства не на партийное развитие, а на самопиар. Вместо того чтобы развивать местные ячейки, проводить обучение партийцев и работать с избирателями, эти политические силы скупают рекламу, фактически выбрасывая средства налогоплательщиков на ветер. КИУ разработал изменения в законодательство, запрещающие партиям размещать рекламу за бюджетные средства», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.