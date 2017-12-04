В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоены ситуацией с преднамеренным блокированием входа в редакцию телеканала NewsOne в Киеве.

Об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, сообщает Укринформ.

«Препятствовать доступу в офис новостного канала – это прямое вмешательство в его работу и физическое запугивание работников СМИ. Это неприемлемая ситуация и нападение на свободу СМИ, которые не могут быть оправданы», - заявил Дезир.

Он призвал власти сделать все возможное для обеспечения соблюдения свободы прессы, обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников NewsOne и обеспечения беспрепятственной и свободной работы вещателя.

Дезир обратил внимание на озабоченность Национального союза журналистов Украины по этому вопросу. Представитель отметил также заявление Президента Украины Петра Порошенко, который заявил в понедельник о том, что любое давление на СМИ, а тем более их блокирование, неприемлемо.

Напомним, 3 декабря телеканал NewsOne заявил, что неизвестные в военной форме заблокировали вход в помещение редакции. Въезд в здание телеканала заблокирован колючей проволокой, также приехал грузовик с мешками с неизвестным содержимым.

Народный депутат Евгений Мураев, владелец телеканала, заявил, что ответственным за блокирование является руководитель «Братства» Дмитрий Корчинский.

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую».

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить блокирование телеканала.