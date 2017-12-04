также в разделеОбщество
4 декабря. Картина дня 26
Решение, которое значительно экономит время при сборке мебели 27
Суд отпустил экс-командира «Донбасса» под домашний арест 25
КИУ: Партии потратили почти полмиллиарда госсредств на самопиар 18
Шеремету пустили в ФРГ, несмотря на запрет Польши 17
Соломатина получила в НАПК более 40 тысяч премии 25
В РФ Корнета заподозрили в сокрытии следов убийства 33
Военные отбили нападение диверсантов под Светлодарском 72
НАБУ прекратило 7 операций под прикрытием 30
«Время строить» ‒ беспрецедентный для украинского телевизионного пространства формат 49
Украина – на 1 месте в мире по количеству погибших из-за взрывов мин 24
НАБУ даст правовую оценку разглашению ГПУ личных данных агентов 61
Крупнейший обмен пленными с ОРДЛО может состояться до Нового года 26
Stratfor: Обмен пленными ускорит нахождение компромисса 80
В Украине начали спецрасследование против депутата Госдумы 39
Агентов НАБУ вызывают на допрос в ГПУ 57
Адвокат Януковича принес в суд брусчатку и «коктейль Молотова» 57
Из-за карты с «Л/ДНР» Садового вызвали в СБУ 53

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоены ситуацией с преднамеренным блокированием входа в редакцию телеканала NewsOne в Киеве.

Об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, сообщает Укринформ.

«Препятствовать доступу в офис новостного канала – это прямое вмешательство в его работу и физическое запугивание работников СМИ. Это неприемлемая ситуация и нападение на свободу СМИ, которые не могут быть оправданы», - заявил Дезир.

Он призвал власти сделать все возможное для обеспечения соблюдения свободы прессы, обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников NewsOne и обеспечения беспрепятственной и свободной работы вещателя.

Дезир обратил внимание на озабоченность Национального союза журналистов Украины по этому вопросу. Представитель отметил также заявление Президента Украины Петра Порошенко, который заявил в понедельник о том, что любое давление на СМИ, а тем более их блокирование, неприемлемо.

Напомним, 3 декабря телеканал NewsOne заявил, что неизвестные в военной форме заблокировали вход в помещение редакции. Въезд в здание телеканала заблокирован колючей проволокой, также приехал грузовик с мешками с неизвестным содержимым.

Народный депутат Евгений Мураев, владелец телеканала, заявил, что ответственным за блокирование является руководитель «Братства» Дмитрий Корчинский.

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую».

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить блокирование телеканала. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги