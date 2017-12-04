также в разделеОбщество
КИУ: Партии потратили почти полмиллиарда госсредств на самопиар
Соломатина получила в НАПК более 40 тысяч премии 12
В РФ Корнета заподозрили в сокрытии следов убийства 15
Военные отбили нападение диверсантов под Светлодарском 47
НАБУ прекратило 7 операций под прикрытием 20
«Время строить» ‒ беспрецедентный для украинского телевизионного пространства формат 44
Украина – на 1 месте в мире по количеству погибших из-за взрывов мин 17
НАБУ даст правовую оценку разглашению ГПУ личных данных агентов 53
Крупнейший обмен пленными с ОРДЛО может состояться до Нового года 21
Stratfor: Обмен пленными ускорит нахождение компромисса 74
В Украине начали спецрасследование против депутата Госдумы 30
Агентов НАБУ вызывают на допрос в ГПУ 54
Адвокат Януковича принес в суд брусчатку и «коктейль Молотова» 51
Из-за карты с «Л/ДНР» Садового вызвали в СБУ 48
Дело о нападении журналистов на Медведчука получило продолжение 121
Арестуют ли вслед за Альпериным Данченко? 64
Порошенко считает недопустимым блокирование NewsOne 67
Генерал США: Военные должны помочь дипломатам восстановить суверенитет Украины 117

Пограничники ФРГ пропустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которому 18 ноября польские пограничники аннулировали шенгенскую визу с запретом на год въезжать в страны Шенгена. Об этом сам Шеремета сообщил Радио Свобода.

«Я спокойно прошел паспортный контроль в аэропорту Берлина. Ко мне не было ни одного замечания. Я в Берлине имею запланированные рабочие встречи. Это свидетельство партнерского отношения Германии к Украине», - отметил он.

Напомним, 18 ноября польские пограничники не пропустили Святослава Шеремета в Польшу, запретив ему въезд в страну и аннулировав шенгенскую визу, которую он получил в посольстве Германии. Святослав Шеремета попал в так называемый список запрещенных к въезду в Польшу граждан Украины за «антипольские взгляды», блокирование вопроса проведения эксгумации и реновации мест польских захоронений.

Шеремета отметил, что после того как ему польская сторона аннулировала визу, он обратился в немецкое посольство и получил шенгенскую визу с правом однократного пересечения границы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги