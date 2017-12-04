Пограничники ФРГ пропустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которому 18 ноября польские пограничники аннулировали шенгенскую визу с запретом на год въезжать в страны Шенгена. Об этом сам Шеремета сообщил Радио Свобода.

«Я спокойно прошел паспортный контроль в аэропорту Берлина. Ко мне не было ни одного замечания. Я в Берлине имею запланированные рабочие встречи. Это свидетельство партнерского отношения Германии к Украине», - отметил он.

Напомним, 18 ноября польские пограничники не пропустили Святослава Шеремета в Польшу, запретив ему въезд в страну и аннулировав шенгенскую визу, которую он получил в посольстве Германии. Святослав Шеремета попал в так называемый список запрещенных к въезду в Польшу граждан Украины за «антипольские взгляды», блокирование вопроса проведения эксгумации и реновации мест польских захоронений.

Шеремета отметил, что после того как ему польская сторона аннулировала визу, он обратился в немецкое посольство и получил шенгенскую визу с правом однократного пересечения границы.