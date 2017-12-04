До конца года на Борщаговской линии скоростного трамвая отремонтируют 3 станции, сообщает пресс-служба КГГА.

«Завершается реконструкция станции Борщаговской линии скоростного трамвая «Ул. Генерала Потапова». Работы проходят в рамках реконструкции и строительства трамвайной линии от ул. Гната Юры до ЗАО «Кислородный завод», - говорится в сообщении.

На станции Генерала Потапова обновили более километра пути в однопутном направлении, сварили рельсы, обустроили дренажную систему, проложили сеть электроснабжения станций, установили металлоконструкции навесов платформ. На очереди – установление турникетной группы, облицовка киосков для продажи билетов и обустройство пешеходного перехода.

Также до конца года будет завершен ремонт на станциях «Полевая» и «Политехническая». Сейчас на них проводится реконструкция систем электроснабжения, меняют навесы над платформами, восстанавливают наружное покрытие парапетов платформ, пол и потолок в вестибюлях станций.

Ежедневно Борщаговской линией скоростного трамвая пользуются 150-155 тысяч пассажиров. В час пик трамваи курсируют с интервалом в 1 минуту.