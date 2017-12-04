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В Воловецком районе пассажирский автобус «Неоплан» международного сообщения съехал в кювет. ДТП произошло 3 декабря в 23:17 в населенном пункте Верхняя Грабовница, сообщает ГосЧС.

Транспортное средство осуществляло перевозку людей сообщением «Одесса - Бари (Италия)». На момент аварии в автобусе находилось 46 пассажиров. Никто не пострадал. Впоследствии они продолжили путешествие по указанному маршруту. Для этого фирма-перевозчик прислала другой транспорт.

С дорожной ловушки автобус освобождали бойцы и техника аварийно-спасательного отряда спецназначения и государственного пожарно-спасательного поста пгт Ждениево Воловецкого района.

Детали происшествия выясняют соответствующие службы. 
ForUm

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