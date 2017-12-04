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За последние несколько месяцев Россия и США увеличили интенсивность своих консультаций в вопросе об урегулировании украинского конфликта. Обмен пленными может стать одним из элементов нахождения компромисса, уверены аналитики американской компании Stratfor.

Как известно, подготовка к обмену стала результатом личного обращения 15 ноября 2017 года в стенах Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря спецпредставителя по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными. После телефонных переговоров Путина с представителями Донецка и Луганска они дали согласие на обмен.

 «Планируется, что по своим масштабам этот обмен станет крупнейшим за весь период конфликта. Более того, телефонные переговоры Путина с главами «Донецкой» и «Луганской республик» — первый официально признанный контакт с лидерами ополченцев — свидетельствуют о том, что российский президент берет на себя более значимую роль в переговорах», — делает вывод Stratfor.
В этой связи повышение интенсивности дипломатического участия в урегулировании украинского конфликта и обсуждение вопроса обмене пленными может указывать на то, что Россия пересматривает свою позицию на Украине, считают в компании.  

«Но это не значит, что Москва уже готова уступить. Для того, чтобы согласиться на условия, которые США и Украина выдвинули в связи с миротворческой миссией ООН в Донбассе, Москве придется фактически отказаться от своей кампании в регионе. …Вместо этого она, возможно, пытается воспользоваться возможностью представить себя как более конструктивного участника переговоров с Украиной и Западом. Демонстрируя готовность сотрудничать в таких вопросах, как обмен пленным, Москва готовит почву для того, чтобы обходить острые углы на переговорах и заложить основу для компромисса в будущем», — пишет Stratfor.

Как заявил 29 ноября в Минске Виктор Медведчук, представители Киева, ОРДО и ОРЛО во время работы Трехсторонней контактной группы окончательно согласовали и утвердили списки для обмена пленными по формуле «306 на 74»: 306 человек вернутся в Луганск и Донецк, Киев получит 74 человека. Обмен рассчитывают провести до Нового года.
ForUm

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