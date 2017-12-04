Национальное антикоррупционное бюро из-за действий Службы безопасности прекратило 7 своих операций с участием агентов под прикрытием. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Прекращено немало операций. Всего 7 таких операций», - сказал источник.

По его словам, сейчас анализируются добытые в ходе этих операций материалы и доказательства.

Собеседник не сообщил, какие именно операции прекращены.

Напомним, во время обыска ГПУ нашли у агента НАБУ три частных дома в элитном поселке, Maserati, Lexus и Porsche Cayenne.

Генпрокурор Луценко объявил НАБУ «нелегальной группировкой».