Ситуация находится под контролем Национального банка Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.



«В последние дни представители СМИ и рядовые граждане задают вопрос о ситуации на валютном рынке. Сразу хочу успокоить, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает Совет НБУ, который определяет основные принципы денежно-кредитной политики. Кроме того, курс на котором рассчитывался бюджет 2017 - 27,2 грн/долл. Он не является целевым показателем для НБУ или рынка, а чисто техническим показателем», – отметил он.

Данилишин подчеркнул, что основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу определено, что валютно-курсовая политика должна поддерживать усилия Национального банка по достижению приоритетной цели (ценовой стабильности). «Для этого Национальный банк будет придерживаться режима плавающего обменного курса, имея в виду, что денежно-кредитная политика не будет направлена ​​на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Это не значит, что Национальный банк обязан полностью перестать проводить валютные интервенции. НБУ будет сохранять свое присутствие на валютном рынке», – сообщил он.

По словам главы Совета НБУ, регулятор ожидает умеренную волатильность обменного курса до конца текущего года. «Основаниями для этого является динамика поступлений валюты от экспорта нового урожая и некоторые фундаментальные факторы, прежде всего внешняя ценовая конъюнктура, которая продолжает оставаться благоприятной для товаров отечественного экспорта. Это касается сравнительно высоких мировых цен на украинскую сталь, железную руду и пшеницу. Кроме того, необходимо отметить, что в октябре зафиксировано уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса. В то же время на наличном валютном рынке наблюдается восстановление превышения предложения иностранной валюты со стороны населения над спросом на нее», – отметил он.

«В то же время Национальный банк продолжает сохранять присутствие на валютном рынке в случае чрезмерных колебаний обменного курса под влиянием ситуативных факторов», – сообщил Данилишин, добавив, что с начала сентября чистая продажа валюты Национальным банком составляет 174 млн долл.

«Международные резервы на конец ноября составили 19 млрд долл. США. Этих средств вполне достаточно для проведения интервенций с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,25/27,28 грн/долл.