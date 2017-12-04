Ситуация находится под контролем Национального банка Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
«В последние дни представители СМИ и рядовые граждане задают вопрос о ситуации на валютном рынке. Сразу хочу успокоить, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает Совет НБУ, который определяет основные принципы денежно-кредитной политики. Кроме того, курс на котором рассчитывался бюджет 2017 - 27,2 грн/долл. Он не является целевым показателем для НБУ или рынка, а чисто техническим показателем», – отметил он.
Данилишин подчеркнул, что основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу определено, что валютно-курсовая политика должна поддерживать усилия Национального банка по достижению приоритетной цели (ценовой стабильности). «Для этого Национальный банк будет придерживаться режима плавающего обменного курса, имея в виду, что денежно-кредитная политика не будет направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.
Это не значит, что Национальный банк обязан полностью перестать проводить валютные интервенции. НБУ будет сохранять свое присутствие на валютном рынке», – сообщил он.
По словам главы Совета НБУ, регулятор ожидает умеренную волатильность обменного курса до конца текущего года. «Основаниями для этого является динамика поступлений валюты от экспорта нового урожая и некоторые фундаментальные факторы, прежде всего внешняя ценовая конъюнктура, которая продолжает оставаться благоприятной для товаров отечественного экспорта. Это касается сравнительно высоких мировых цен на украинскую сталь, железную руду и пшеницу. Кроме того, необходимо отметить, что в октябре зафиксировано уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса. В то же время на наличном валютном рынке наблюдается восстановление превышения предложения иностранной валюты со стороны населения над спросом на нее», – отметил он.
«В то же время Национальный банк продолжает сохранять присутствие на валютном рынке в случае чрезмерных колебаний обменного курса под влиянием ситуативных факторов», – сообщил Данилишин, добавив, что с начала сентября чистая продажа валюты Национальным банком составляет 174 млн долл.
«Международные резервы на конец ноября составили 19 млрд долл. США. Этих средств вполне достаточно для проведения интервенций с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости», – подытожил он.
Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,25/27,28 грн/долл.
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