также в разделеПроисшествия
На Закарпатье попал в ДТП автобус, следовавший в Италию 55
На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие 23
В Николаеве неизвестные ограбили ювелирку и открыли стрельбу по патрульным 41
В Майорске боевики обстреляли авто местного жителя 910
В Белой Церкви во время ограбления ювелирки застрелили охранника 64
В Украине из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов 29
На Одесчине пьяная драка военных закончилась убийством 156
Ситуация в зоне АТО накаляется: 38 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 38
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранен 1 военный, еще 2 – травмированы 64
МИД подтверждает гибель украинца на Шри-Ланке 62
На Донетчине в результате обстрела боевиков ранена женщина 41
Минобороны: За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 60
Боевики заблокировали восстановление электроснабжения Травневого и Екатериновки 46
На Шри-Ланке в результате наводнения погиб украинец 102
Боевики обстреляли Марьинку 58
За сутки в зоне АТО – 26 обстрелов, ранен 1 военный 41
Во Львовской области на улице нашли новорожденную девочку 53
Боевики сосредоточили активность на луганском направлении, ранен один военный 41

В пгт Затока на территории действующей базы отдыха «Зори Тирасполя» произошло возгорание деревянных домов, сообщает ГосЧС. Сообщение о происшествии поступило 3 декабря в 07:00.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова. Пожар был локализован в 07:50 и в 09:52 полностью ликвидирован на общей площади 1 тыс. кв. м.

В результате пожара огнем уничтожены десять одноэтажных деревянных домов базы отдыха. Спасены от возгорания соседние здания действующей базы отдыха сезонного типа «Витязь».

Предварительная причина пожара – занесение источника зажигания извне неизвестным лицом (лицами). К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной пожарной техники и 27 человек личного состава.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги