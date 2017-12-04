В пгт Затока на территории действующей базы отдыха «Зори Тирасполя» произошло возгорание деревянных домов, сообщает ГосЧС. Сообщение о происшествии поступило 3 декабря в 07:00.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова. Пожар был локализован в 07:50 и в 09:52 полностью ликвидирован на общей площади 1 тыс. кв. м.

В результате пожара огнем уничтожены десять одноэтажных деревянных домов базы отдыха. Спасены от возгорания соседние здания действующей базы отдыха сезонного типа «Витязь».

Предварительная причина пожара – занесение источника зажигания извне неизвестным лицом (лицами). К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной пожарной техники и 27 человек личного состава.