Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 20 октября 2015 по подозрению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и директора Института стран СНГ Константина Затулина в совершении в период февраля-марта 2014 уголовных правонарушений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 5 ст. 27, ч. 2 т. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Подозреваемый 12 сентября 2017 объявлен в государственный розыск, следственный судья предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1 декабря 2017 удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования. После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Затулина будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

Также решением следственного судьи от 30 сентября 2016 получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении другого подозреваемого в этом же производстве – советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева.