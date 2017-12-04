За нарушение неприкосновенности частной жизни Виктора Медведчука журналисты Радио Свобода ответят в суде. Об этом сообщили в пресс-службеОбщественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Печерский районный суд г. Киева 1 декабря удовлетворил иск Медведчука относительно бездействия Национальной полиции Украины ‒ невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. 9 ноября после вызывающих, откровенно циничных действий журналистов Радио Свобода, сопоставимых с провокацией и имеющих все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»), Медведчук направил в Национальную полицию Украины заявление об уголовном правонарушении, а именно по факту незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи», — говорится в заявлении пресс-службы.

Медведчуку пришлось обратиться в суд из-за бездействия Национальной полиции, которая не внесла в ЕРДР сведения о совершении преступления, а это нарушение положения ст. 214 УПК Украины.

«Учитывая то, что, согласно украинскому законодательству, сбор и распространение информации допускаются только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, а Виктор Медведчук таким лицом не является (то есть сбор и распространение конфиденциальной информации о нем возможны только с его согласия ‒ статья 32 Конституции Украины, статьи 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации»), суд признал неправомерным бездействие Национальной полиции Украины и обязал внести сведения в ЕРДР», — уточнили в пресс-службе.

В «Украинском выборе» считают, что данное судебное решение имеет принципиальное значение, поскольку оно вынесено в условиях непрекращающегося информационного прессинга, осуществляемого журналистами «Радио Свобода» и ряда других радикальных сил, существующих на американские гранты, с целью дискредитации Медведчука и срыва освобождения украинских граждан, находящихся в ОРДО и ОРЛО, а также в Российской Федерации.

«Невзирая на все старания этих, по существу, антиукраинских сил, вышеуказанным провокационным, преступным действиям теперь будет дана надлежащая правовая оценка, а виновные лица понесут предусмотренное законом наказание», — подытожили в пресс-службе.