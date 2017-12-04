Повлечет ли арест «Короля одесской контрабанды» Вадима Альперина задержание основных участников коррупционной схемы по минимизации таможенных платежей на Киевской городской таможне. В частности – директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алины Данченко?

Таким вопросом задается портал «Багнет» в статье «Альперин пошел под арест, следующая - Данченко?»

Издание сомневается в том, что Генеральной прокуратуре Украины удастся привлечь бизнесмена к уголовной ответственности, как по обвинению в минимизации таможенных платежей, так и попытку дать взятку детективу НАБУ.

«Быть в данной ситуации законопослушным гражданином Украины Альперину выгодно. Судите сами: схему минимизации таможенных платежей для его фирм реализовывали таможенники. Решения о возврате финансовых гарантий принимали судьи. Киевская городская таможня даже не пыталась оспорить решения судов по причине отсутствия средств на командировки и судебный сбор. Альперин лишь пользовался коррумпированностью системы. В конце концов, куда смотрела директор Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко, когда выпускала грузы в свободный оборот, не обращая внимания на явно заниженные платежи?» - пишет Багнет.

Журналистов также беспокоит вопрос, почему на фоне громкого ареста Альперина молчит исполняющий обязанности руководителя ГФСУ Мирослав Продан.

«Совершенно не слышно громких заявлений руководства Государственной фискальной службы Украины. А ведь чиновники ГФСУ, по логике вещей, должны быть главными фигурантами уголовного дела по фактам реализации контрабандных таможенных схем!

Почему, словно рыба, набрал в рот воды исполняющий обязанности главы ГФСУ Мирослав Продан? Где его заявления о проведении служебных проверок на предмет причастности к преступлениям по отмыванию миллиардов бюджетных средств руководителей Киевской городской таможни, той же директрисы Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алины Данченко?», - спрашивает издание.

По утверждению известного правозащитника, президента Института права и общества Юрия Кармазина, в действиях Данченко прослеживаются, как минимум, признаки преступления, предусмотренного ст.367 УК Украины.