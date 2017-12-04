Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в действительности в отношениях Польши и Украины большого напряжения нет.

Об этом он заявил в интервью газете Polska The Times, сообщает «Польское Радио».

При этом, в контексте взаимоотношений с Россией глава польского внешнеполитического ведомства сказал, что эта страна «регулярно ставит под сомнение основные факты» и «пытается заново написать историю ХХ века».

По словам министра Ващиковского, «политические, военные и экономические связи (между Польшей и Украиной. - Ред.) функционируют без проблем. На самом деле большой напряженности нет, однако некоторые дела необходимо решить. Разве что мы вернемся к дипломатии Сикорского (Радослава Сикорского, бывшего министра иностранных дел Польши. - Ред.) и Туска (Дональда Туска, экс-премьера, а сегодня председателя Европейского совета - Ред.), которая заключалась в том, чтобы ничего не делать и распространять лозунги в стиле «больше Европы», - заявил министр.

На замечание, что именно эти политики запустили евросоюзную программу Восточное партнерство, глава МИД Польши заявил: «Не они это придумали, а немцы (...). Эту программу Германия предложила еще предыдущему правительству Права и справедливости, в котором я работал».

Ващиковский уточнил: «10 лет назад мы признали эту программу недостаточно привлекательной, так как в ней предусматривалась помощь на сумму 600 млн евро шести странам течение шести лет. Такой суммы достаточно, собственно, на экскурсии в Брюссель. Мы признали, что это недостаточно амбициозная программа, которая не удовлетворит европейских стремлений партнеров», - сказал министр.

«Украинцы хотят быть близко к Европе, так ухватились за мизерный шанс, которым была эта программа (Восточное партнерство. - Ред.). «И одновременно добиваются четкой европейской перспективы, так же, как грузины. А ее нет», – подытожил он.

Напомним, Ващиковский сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Ранее Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.