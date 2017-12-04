Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В ГПУ приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

Администрация президента РФ Владимира Путина отказалась предоставить документы, на основании которых были освобождены представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить бокирование телеканала NewsOne. Президент Петр Порошенко назвал недопустимым блокирование телеканала.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет согласился встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом.

Кабинет Министров поддержал инициативу Президента Петра Порошенко по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. Вице-премьер-министр – министр социальной политики Павел Розенко заявил, что это не приведет к повышению инфляции.

Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин

Самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.