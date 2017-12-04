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Вчера, 3 декабря, в Николаевском районе Львовской области перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:05 на автодороге Сходница - Песочное в селе Рудники Николаевского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель автобуса «ЭОС», 57-летний львовянин, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожной обстановки, вследствие чего автобус занесло при выходе из поворота и он перевернулся в кювет на правую сторону.

Автобус осуществлял нерегулярные перевозки, в салоне находилось 20 пассажиров.

Вследствие ДТП с телесными повреждениями в хирургическое отделение госпитализированы пять пассажиров - трех львовян в возрасте 63, 44 и 28 лет, а также 38-летнего жителя города Обухов и жительницу Новояворовска.

Еще пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Из них четверо львовян, возрастом 38, 37, 34 и 30 лет, и 25-летний житель Жидачевского района.
ForUm

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