По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха в Киеве нынешней осени составила + 9,4º С, что на 1,4° С выше климатической нормы, сообщает пресс-служба ЦГО.

Отмечается, что из осенних месяцев нынешний сентябрь был значительно теплее климатической нормы - на 2,5° С и в нем было зафиксировано 7 температурных рекордов. Ноябрь имел больше отклонений от климатической нормы, чем октябрь – 1,2° С и 0,3° С соответственно.

Осадков осенью в Киеве выпало 170 мм, что соответствует 128% климатической нормы. Превышение произошло за счет октября, в котором выпало более двух месячных норм.

«Календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила. Она придет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° С в сторону понижения. По краткосрочным прогнозам Украинского гидрометцентра это произойдет не раньше конца первой декады декабря», – подчеркнули в обсерватории.