Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шесть из восьми бывших членов правительства Каталонии.

Суд решил оставить под стражей экс-вице-президента Женералитата (правительства) Каталонии Уриола Жункераса, который возглавляет избирательный список партии ERC, экс-главу МВД Хоакима Форни и двух общественных деятелей, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Судья Пабло Льярена объяснил отказ выпускать их из-под стражи риском повторения ими преступлений, в которых их обвиняют.

Шесть других экс-министров суд решил освободить под залог в 100 тыс. евро.

Их обязали еженедельно являться в Верховный суд засвидетельствовать свое присутствие и запретили выезжать из страны.

Напомним, 28 ноября арестованные экс-вице-президент Женералитата Каталонии Уриол Жункерас и экс-министры от партии «Республиканские левые Каталонии» направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властью Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.

Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству, хищении государственных средств.

Как известно, отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал арестовать восемь членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.