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Для восстановления суверенитета Украины важно использовать все реальные инструменты - дипломатические, военные, экономические, информационные.

Об этом заявил командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью «Европейской правде» во время Львовского форума по безопасности.

В частности, он напомнил фразу Фридриха Великого о том, что дипломатия без оружия - это как оркестр без инструментов.

«Конечно, дипломатия всегда должна быть в приоритете. Любой человек в форме скажет вам, что предпочел бы дипломатическое решение. Но когда у вас есть другие реальные инструменты - экономические, информационные и военные - они становятся частью общих усилий», - сказал Ходжес.

«Каким конкретно должен быть «рецепт» формирования этой смеси - решать не мне. Я отвечаю только за готовность военной компоненты», - добавил он.

Напомним, Ходжес считает, что единственный путь, чтобы предотвратить новое вторжение РФ в Украину - это продемонстрировать свою готовность к такому сценарию, чтобы все осознали, что Украина способна к сопротивлению.
ForUm

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