В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области обесточен 41 населенный пункт, Закарпатской - 30 и Волынской - 17.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.