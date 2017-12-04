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За ночь непогода обесточила 30 населенных пунктов Закарпатья, движение на Абранском перевале затруднено. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Отмечается, что благодаря снегоочистительной и буксировочные технике, которая работала всю ночь, движение на Абранском перевале удалось возобновить.

«Чтобы облегчить работу спецтехнике, легковые автомобили перенаправили в объезд через село Подполоззье, после чего буксиры растянули грузовики и убрали снег. По состоянию на утро понедельника фуры по одной проезжают через перевал, то есть движение хоть и затруднено, но свободно. Ситуацию контролируют местные органы власти, полиция, спасатели и дорожники», – заявил Москаль.

По слова главы ОГА, интенсивный снег не только осложнил движение на автодорогах области, но и вызвал аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на 9:30 понедельника без света остаются тридцать населенных пунктов Закарпатья (из них 8 частично) в Великоберезнянском, Перечинском, Ужгородском, Мукачевском, Иршавском и Хустском районах. На местах работают аварийные бригады энергетиков, до конца дня электроснабжение должно быть восстановлено в полном объеме.
ForUm

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