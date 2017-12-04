Уровень доходов в столице Украины и в провинциях существенно отличается, хотя траты на «коммуналку» с недавних пор у жителей всех регионов ощутимые. Но, по словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, чтобы понимать общую динамику цен в стране, официальных данных недостаточно: задача Госслужбы статистики — отобразить в достаточно небольшом объеме информации колоссальные изменения цен, а вот разбивку по специфике регионов лучше искать на ресурсах, делающих конкретные акценты. Тем более что структура потребления и расходы каждого отдельного домохозяйства могут кардинально отличаться от потребительского набора Укрстата, используемого для расчетов, считает Яна Лаврик, экономический эксперт аналитического центра «Украинского института будущего»:

«Усреднить показатель по всему, как это пытается сделать Укрстат, практически невозможно: разброс между доходами украинцев по регионам очень большой», — говорит эксперт.

Поэтому мы подсчитали, что могут позволить себе на свои доходы жители разных областей, используя данные независимого сайта numbeo.com — крупнейшей в мире базы пользовательского контента.

Киев

Средняя зарплата — 7800 грн. Если жить в своей квартире, то за вычетом «коммуналки» (2300) и проезда в общественном транспорте (на два вида, 352 грн) на еду, развлечения и одежду остается 5150 грн. Арендуя квартиру, придется затянуть пояс: квартира не в центре города сегодня стоит 4000—6000 грн, оплатить самостоятельно для многих — нереально. Двое работающих взрослых потратят на съемное жилье 6300—8300 грн в месяц (с учетом «коммуналки»), после этого каждому останется 3300—4300 (отминусовали проезд).

Харьков

Средний харьковчанин зарабатывает 5120 грн (–34,5% к киевской зарплате). Если он потратит ее только на коммунальные платежи и будет ездить на работу общественным транспортом (а в Харькове, скорее всего, понадобится два вида), то на лекарства, еду, развлечения ему останется немного. Так, на проезд в день тратится 20 грн, за 22 дня набегает 440 грн, а «коммуналка» обходится в 2200 грн. Итого: 5120–2640=2480. Аренда жилья в городе — 4230 грн (–30% к киевским ценам). В семейном бюджете пары, снимающей квартиру, после обязательных трат остается 1465 грн на человека — нечто среднее между ситуацией в Виннице и Тернополе.

Тернополь

В этом областном центре можно заработать в среднем 3630 грн в месяц, что на 54% меньше, чем в Киеве (и не намного больше минимальной зарплаты по стране). Проезд чуть дешевле — около 155 грн за 22 рабочих дня. «Коммуналка» — 2270 грн, аренда скромного жилья — 2000 грн (на 67% дешевле, чем в Киеве). Один взрослый, оплатив «коммуналку» и купив месячный проездной, живет на 1205 грн. Семейная пара, живя в своем доме, может тратить 2340 на потребности каждого. Если приходится арендовать квартиру, сумма уменьшается на 1340 грн на брата в месяц.

Винница

В среднем здесь получают 4380 в месяц (–44% к столичным доходам). «Коммуналка» — около 1670 в месяц, что на 27% меньше, чем в Киеве. Проезд на работу одним видом транспорта обойдется примерно в 175 грн. Оплатив ЖКУ и отложив сумму на троллейбус, винничанин живет на 2535 грн. Если нужно арендовать жилье, в одиночку не выйдет: рядовая квартирка не в центре стоит 3300 в месяц (на 46% дешевле, чем в столичных спальных районах). Аренду могут оплатить общими усилиями двое взрослых. После этого, за вычетом «коммуналки» и проездных, на члена семьи остается по 1720 грн.

Одесса

На популярнейшем морском курорте Украины зарплаты почти как в Киеве — около 7075 грн/ мес. Аренда квартирки при этом обойдется в 5100 (–16% к столичной цене), а за «коммуналку» тут платят 2170 грн. Проезд стоит, как в Харькове, — 440 за 22 рабочих дня. Таким образом, одессит с собственной квартирой в месяц тратит на личные нужды около 4465 грн. Если приходится снимать жилье, ему явно понадобится компаньон: вдвоем они оплатят проживание, покроют минимальные транспортные расходы — и могут рассчитывать примерно на 3000 гривен в месяц каждый.

Кривой Рог

В промышленном городе зарабатывают всего около 3500 в месяц (в столице на 55% больше). Квартиру здесь можно снять очень дешево: за 1500 грн, что на 75% дешевле, чем в Киеве. «Коммуналка» на уровне 2170, как у всех, и транспорт влетает в те же 175 грн за рабочий период. Получается, что после оплаты «коммуналки» и проезда (2345 грн) на жизнь остаются жалкие 1155 грн. Вдвоем чуть легче: две зарплаты минус траты на проживание и проезд оставляют в кошельке одного члена семьи на все про все 1490 грн.

Полтава

Средняя зарплата по городу — 3900 (на 49% меньше столичной). «Коммуналка» отнимает в среднем 2180 грн (на 5% меньше, чем у киевлянина). Проезд в транспорте стоит так же — в месяц около 175 грн, аренда жилья — 2250, на 63% меньше, чем в Киеве. Но одной зарплатой оплатить жилье невозможно: один кошелек минус «коммуналка» и транспорт = 1545 грн в месяц на личные потребности. Если арендуют двое, то после вычета из суммарного дохода тех же позиций и стоимости аренды, на еду, лекарства и т.п. каждому остается по 1510 грн.

Напомним, недавно мы писали о новом законе про ЖКХ: о пене, абонплате и праве жильцов штрафовать коммунальщиков. А также о том, что за тепло жильцам придется платить и летом, а за воду – даже если не пользовался.

Татьяна Негода, «Сегодня»