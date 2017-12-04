Вчера, 3 декабря, в селе Алтестово Беляевского района Одесской области 20-летний военнослужащий во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику, сообщает отдел коммуникации областной полиции.



«Между двумя военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретились на улице, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой правонарушитель достал нож и ударил им потерпевшего в грудь», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что от полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей.

По данному факту начато досудебное следствие по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого в совершении умышленного убийства задержан. С ним проводятся первоочередные следственные действия.