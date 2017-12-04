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Сотни самолетов принимают участие в самых масштабных в истории совместных учениях США и Южной Кореи, которые начались 4 декабря.

Маневры стали ответом союзников на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое неделю назад провела КНДР, сообщает Укринформ.

Тренировка под названием Vigilant Ace будет идти 5 дней. В ней примет участие более 200 самолетов, в том числе шесть американских истребителей F-22, а также, по официально не подтвержденной информации, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B. В учениях будет задействовано 12 тысяч военнослужащих США.

Пхеньян ранее назвал эти маневры «открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну» и «актом, ускоряющим их (США и Южной Кореи. - Ред.) самоуничтожение».

Напомним,  28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

ООН, ЕС и НАТО решительно осудили новый запуск северокорейской ракеты.
ForUm

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