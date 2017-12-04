также в разделеПроисшествия
На Одесчине пьяная драка военных закончилась убийством 42
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранен 1 военный, еще 2 – травмированы 63
МИД подтверждает гибель украинца на Шри-Ланке 55
На Донетчине в результате обстрела боевиков ранена женщина 32
Минобороны: За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 60
Боевики заблокировали восстановление электроснабжения Травневого и Екатериновки 46
На Шри-Ланке в результате наводнения погиб украинец 101
Боевики обстреляли Марьинку 55
За сутки в зоне АТО – 26 обстрелов, ранен 1 военный 41
Во Львовской области на улице нашли новорожденную девочку 47
Боевики сосредоточили активность на луганском направлении, ранен один военный 41
Взорвавший гранаты в суде мужчина – отец расстрелянного в прошлом году парня 118
Скончался еще один пострадавший от взрыва в суде Никополя 190
Взрыв в суде Никополя: число раненых возросло до 10 человек 124
В Никополе в зале суда взорвали 2 гранаты, есть жертвы 157
В Запорожской области непогода обесточила более 20 населенных пунктов 32
Непогода на Киевщине: Количество ДТП возросло втрое 63
Боевики увеличили число обстрелов: один военный погиб, двое – травмированы 49

За прошедшие сутки зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, один – получил боевую травму и один – погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, в том числе с применением танков», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского.

На донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа противник вел огонь из вооружения танка. Из минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Талаковки и Марьинки.

В штабе подчеркнули, что чуть больше чем в половине случаев наши военные подавляли огневую активность противника из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги