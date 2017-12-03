Информация о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что сегодня в 10:20 неизвестный на линию «102» сообщила о заминировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Пассажирские поезда отправлялись по графику. Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы.

После осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не обнаружили. Сейчас вокзал работает в обычном режиме. Его работа восстановлена в 12:00.