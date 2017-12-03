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Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon в субботу, 2 декабря, провел разведывательный полет вблизи оккупированного Россией Крыма, отмечается в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, P-8A Poseidon США с бортовым номером 168437 и позывным PS026 вылетел с базы «Сигонелла» на Сицилии и в течение нескольких часов курсировал над акваторией Черного моря, к юго-западу от Севастополя, сообщает ZN.UA.

Маршрут полета разведчика ВМС США после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили о том, российский истребитель Су-30 совершил небезопасный «перехват» американского P-8A Poseidon, когда тот выполнял задачу в международном воздушном пространстве.


 
ForUm

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