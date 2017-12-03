Сегодня, 3 декабря, в Киеве на Большой Окружной дороге в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали 5 человек, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 8 утра полиция получила сообщение, что вблизи Жулянского моста произошла авария, в результате которой перевернулась маршрутка. На место происшествия сразу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева», – говорится в сообщении.

По данным главка, маршрутное такси «Мерседес» столкнулось с микроавтобусом «Форд Транзит». В результате маршрутка перевернулась на левый бок. Пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения, из них четыре в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Водитель другого автомобиля не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены обстоятельства и механизм ДТП.