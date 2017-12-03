США продолжат укреплять обороноспособность Украины. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

«Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи», - отметил Макмастер, сообщает 112 Украина.

Он добавил, что Украина достигла определенных успехов в проведении реформ.

«Украинцы очень толковые. Украинцы прилагают усилия для осуществления важной правительственной реформы, а также военной реформы. И я думаю, пророссийским (сепаратистам) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину», - подытожил Макмастер.

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США.

Совет национальной безопасности США решил рекомендоватьпрезиденту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.