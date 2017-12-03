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Вчера, 2 декабря, в Киеве на пешеходном переходе сбили сына украинского стронгмена Василия Вирастюка. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Около 16:00 на пешеходном переходе сбили нашего старшего сына. Адам двигался с улицы Ивана Кудри, переходил светофор что на бул. Леси Украинки на свой зеленый знак (для пешехода)... в тот момент автомобиль серого цвета, предварительно Toyota Corolla, не пропустив пешехода (то есть Адама), движется дальше, сбивает его, останавливается на 2-3 секунды и скрывается, чтобы ему ноги-руки поотсыхали», – отметил он.

Вирастюк обратился к возможным свидетелям этого ДТП с просьбой предоставить любую имеющуюся информацию.

«С Адамом сейчас уже все хорошо. У него была частичная амнезия (потеря памяти), вечером мы были на осмотре у нейрохирурга где провели обследование, сделали МРТ», – написал он.
ForUm

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