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За неделю на государственной границе трое граждан России 45, 38 и 27 лет, которых преследуют в Российской Федерации, попросили статус беженцев у сотрудников Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что один из них прибыл сегодня утром в пункт пропуска «Киев-пассажирский» и при оформлении обратился с устным заявлением о признании его беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. По словам россиянина, он участвовал в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ.

Другой гражданин России, также в этом пункте пропуска, попросил статус беженца в минувшую среду. Русский рассказал, что вынужден бежать и просить убежища в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против российской власти.

Еще один гражданин России попросил защиты в связи с его преследованием органами Российской Федерации в одном из пунктов пропуска на Черниговщине в минувший вторник.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины разъяснили гражданам России порядок обращения за защитой в соответствии с законодательством Украины и направили их в управление Государственной миграционной службы Украины.
ForUm

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