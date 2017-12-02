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Двое украинских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки. Один из защитников вследствие тяжелого ранения умер в больнице. Об этом на брифинге в субботу, 2 декабря, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вчера в результате вражеского обстрела возле Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Его оперативно эвакуировали, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий скончался в больнице Попасной», - рассказал Мотузяник.

Он добавил, что в районе Верхнеторецкого вследствие подрыва на вражеской растяжке получил ранения еще один украинский военный. Его доставили в военный мобильный госпиталь, где сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает Укринформ.

«Руководство Министерства обороны, Генерального штаба, военнослужащие Вооруженных сил Украины, боевые побратимы выражают искренние соболезнования родным и близким воина, который погиб за Украину», - отметил спикер.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения.

 
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