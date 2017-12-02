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Евросоюз исключил из списка санкций против РФ операции по закупке или продаже ракетного топлива гидразин, необходимого для совместного российско-европейского проекта ExoMars. Соответствующее решение от 30 ноября опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Запрет отныне не применяется для предоставления прямо или косвенно технической помощи, финансирования или финансовой помощи, связанной с продажей, поставкой, передачей или экспортом и импортом, приобретением или транспортировкой гидразина в концентрациях 70% и больше, сообщает «Европейская правда».

Однако операции с гидразином разрешены при условии, что он предназначен для испытания и полетов модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars 2020 в количестве, которое рассчитывается в соответствии с потребностями каждого этапа этой миссии, но не превышает 5000 кг в течение всего срока действия миссии, или для полета перевозчика модуля ExoMars, в количестве, которое рассчитывается в соответствии с потребностями полета, но не превышает 300 кг.

«Положения о технической помощи, финансировании или финансовой помощи, связанные с указанными выше операциями, подлежат предварительному одобрению компетентных органов. Заявители на получение разрешения предоставляют компетентным органам всю необходимую информацию. Компетентные органы информируют Евроомисию о всех предоставленных разрешениях», - говорится в решении.

Решение было опубликовано 1 декабря и вступило в силу сегодня.

 
ForUm

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