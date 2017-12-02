США и Россия вели переговоры по снятию санкций против Москвы после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на электронное письмо, которое оказалось в распоряжении агентства.



Отмечалось, что в случае победы Трампа тогдашний советник администрации президента по нацбезопасности Майкл Флинн должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке.

Reuters пишет, что согласно неопубликованным документам, в рамках сотрудничества двух стран на Ближнем Востоке предполагалось участие в проекте российской компании ОАО ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»), которая находится под санкциями, сообщает УНИАН.

Она должна была доставлять ядерное оборудование, на производстве которого специализируется.

Также журналисты узнали, что США планировали помочь украинской компании «Турбоатом» получить контракт на 45 млн долларов на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Планировалось, что в обмен на это Украина должна была смягчить свою позицию относительно снятия антироссийских санкций.

Ране бывший советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) относительно разговоров с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года во время переходного периода в США.

Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф от $500 до $9,5 тыс. Флинн занимал должность советника Трампа меньше месяца. В отставку с этого поста он подал 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, ок обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса.

В обвинении говорится, что Флинн ввел в заблуждение агентов ФБР 24 января 2017 года, через несколько дней после инаугурации Трампа, сказав им, что не просил российского посла не усиливать напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в результате введения санкций администрацией Барака Обамы.