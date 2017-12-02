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Боевики обстреляли Марьинку Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи», – отметил он.

По словам Жебривского, сегодня утром улицы, которые попали под обстрел, обходит обзорная группа. «Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека. Группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», – подчеркнул он.
ForUm

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