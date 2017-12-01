Суркисы устроили провокацию и оплатили информационную кампанию против «Шахтера», использовав свою карманную «атошную» федерацию

На прошлых выходных перед матчем «Шахтера» и «Олимпика» на стадионе им. Лобановского в Киеве произошла странная история. Одна из общественных организаций предложила ФК «Шахтер» поучаствовать в акции так называемой «Федерации футбола участников АТО». Перед матчем нужно было надеть «патриотические» футболки. Однако в Премьер-лиге сообщили, что это мероприятие официально не согласовано. В итоге донецкий клуб от предложения отказался.

Эти ситуация могла бы пройти незамеченной. Тем более что «Шахтер» свою позицию публично объяснил. Но стараниями «Федерации футбола участников АТО» история быстро вышла за пределы футбольной аудитории. И ряд СМИ, словно по команде, включились в травлю донецкой команды.

Точка в истории должна была быть поставлена уже в среду. «Шахтер» в рамках совместной акции Федерации футбола Украины и Вооруженных сил Украины вышел на матч в футболках «Пишаємось. Вітаємо». Казалось бы, клуб публично выразил поддержку украинским военнослужащим – на этом недоразумение должно быть исчерпано. Но «атошная» федерация не унимается.

В четверг глава «федерации» Руслан Руденко заявил, что донецкие футболисты вышли на матч не в таких(!) футболках. На тех, которые подготовила ФФУ, на груди игроков располагались логотип Вооруженных сил Украины и надпись «Пишаємось. Вітаємо». А Руденко хотел бы, чтобы игроки «Шахтера» надели футболки с логотипом ЕГО организации! На них патриотичная надпись «Мій тато – герой» скромно размещена на спине. В то время, как спереди – перед телевизионными камерами – на всю футболку нанесен логотип организации.

И снова ряд СМИ выходят с новостями в поддержку так называемой «Федерации футбола участников АТО». И снова очевидно, что дискредитирующие «Шахтер» сообщения публикуются на платной основе. Новости выходят одной волной – заголовки и тексты одинаковые, время выхода почти совпадает. Источник «вброса» всегда один и тот же. А значит, – кто-то намеренно вкладывает в «раскрутку» скандала деньги.

Мы проследили схему, по которой вбрасывалась информация о «скандальной» ситуации, возникшей перед матчем «Олимпик» - «Шахтер». Бросается в глаза, что все СМИ тем или иным образом связаны с собственниками футбольного клуба «Динамо» братьями Суркисами.

19:55 – канал «1+1»: ТСН (сюжет, длительность 1 минута). О связи с хозяином «Динамо» телеканал сообщил сам, публично раскрыв структуру собственности, как того требует украинское законодательство.

21:15 – Видео сюжета на сайте ТСН.

21:45 – новость в разделе общество (а не спорт) и общей ленте информационного агентства УНИАН (входит в холдинг «1+1»). Новость, по нашей информации, «спускается» шеф-редактором сверху. Большая часть перепечаток отсюда.

22:05 – сайт Гордона (Дмитрий Гордон – давний друг Суркисов, постоянно летает с «Динамо» на матчи)

22:40 – новость на сайте «Обозреватель» (поставлена через отдел рекламы).

22:45 – новость на «Цензоре» (поставлена через отдел рекламы).

23:30 – новость на сайте 24 канала (поставлена по указанию руководства).

00:30 – новость на сайте газеты «Факты» (собственник – партнер Дмитрия Гордона).

В 21:20, воскресенье – канал «2+2»: «Проспорт» (сюжет на основе сюжета ТСН). Канал входи в холдинг «1+1».

При этом все новости вышли с практически идентичным содержанием и заголовками, в которых заказчик делал акцент на двух наиболее чувствительных темах – АТО и дети. При этом все публикации в СМИ выходили около полуночи в ночь с субботы на воскресенье. Удивительно, как в это «мертвое» время журналисты нескольких изданий одновременно почувствовали, где искать сенсацию?!

Обращает на себя внимание, что большая часть общественно-политических и спортивных изданий не стала распространять информацию, так как было очевидно, что она носит заказной характер.

Заказчики информационной кампании также подключили к разгонке «сенсации» политологов и блогеров.

Их тексты также были похожи друг на друга, в них сквозила общая риторика. Как будто все «эксперты» писали свои посты по одним и тем же тезисам.

Через 15 минут после выхода сюжета (еще до публикации видео ТСН) сообщение разместил Виталий Бала. Еще через час – Антон Ходза. Через 2 часа – коллега Виталия Балы Алексей Голобуцкий.

На этом атаки на клуб не закончились. После участия «Шахтера» в акции ФФУ и ВСУ «Пишаємось», на «1+1» появился новый сюжет. В нем канал обвинил футболистов, что они вышли не в тех футболках. Заодно досталось и Федерации футбола Украины. На этот раз ситуации вокруг «патриотичных» футболок было посвящено более трех минут эфирного времени. В завершение ведущая сообщила, что «Шахтер» тренируется «подальше от войны», во Львове, хотя клуб обосновался в Харькове.

Спланированная информационная кампания, развернутая в интернете в поддержку «Федерации футбола участников АТО», стоила немалых денег. По самым скромным подсчетам, коммерческая стоимость такой информационной кампании составляет порядка 40-50 тысяч долларов.

Так, например, только минутный сюжет в вечернем выпуске ТСН стоит 10-15 тысяч долларов. А заказчики кампании обращались к услугам телеканала трижды. Кроме этого, тематический телесюжет выходил на «2+2», проводилась мощная «раскрутка» темы на интернет-сайтах (стоимость размещения по собранным нами ссылкам составляет до 10 тысяч долларов) и в соцсетах (около 3 тысяч долларов).

Вряд ли общественная «атошная» организация могла собрать такие деньги. А вот для ее спонсоров эта сумма не является проблемой.

Кто стоит за травлей донецкой команды, долго гадать не пришлось. Флагманом информационной атаки на «Шахтер» выступил телеканал, совладельцем которого через ряд офшорных кампаний является Игорь Суркис.

Это неудивительно. Футбольный клуб Ахметова сам активно использует для своих целей аффилированные медиа. Все давно привыкли, что телеканалы «Украина» и «Футбол», газета «Сегодня» и другие регулярно выступают в качестве «адвокатов» донецкого «Шахтера».

Но какую роль в этой истории играет Руслан Руденко и его «федерация»? Сам он связь с владельцами «Динамо», как и с самим клубом, отрицает. По его словам, он только недавно познакомился с Игорем Суркисом, а «федерация» не имеет ничего общего с «Динамо».

«Федерация футбола участников АТО» не имеет отношения ни к одной команде и одинаково относится ко всем участникам Премьер-лиги», - заявил Руденко во время пресс-конференции.

Но факты говорят об обратном. На сайте «федерации» Руденко среди партнеров указано исключительно киевское «Динамо». Других футбольных клубов в списке нет! В число партнеров попала и связанная с владельцами «Динамо» Федерация футбола Киева, которую возглавляет «человек Суркисов» Игорь Кочетов.

С момента создания федерации в 2016 году Руденко очень тесно сотрудничает с владельцами «Динамо». Об этом подробно сообщается как на странице «атошников», так и на сайте столичного клуба. «Федерация» имеет постоянную «прописку» на тренировочной базе клуба в Конче-Заспе, где проходят многие игры «атошной лиги».

Особенно активно киевский клуб начал оказывать поддержку Руденко с сентября-октября 2017 года, как раз после «мариупольской истории». Чтобы усилить свой патриотический имидж, «Динамо» выступило со-организатором Кубка Героев АТО – первенства «Федерации футбола участников АТО». Финальные матчи турнира прошли на стадионе им. Лобановского.

Сам Руслан Руденко во время пресс-конференции не смог пояснить, за чей счет финансируется его организация. И совершенно отказывается говорить, за счет чего, работая на волонтерских началах, живет лично он. В то же время народный депутат и президент футбольного клуба «Днепр-1» Юрий Береза не сомневается, что Руденко «кормится» из рук братьев Суркисов.

«Руденко – профессиональный провокатор и организатор различных «пирамид». У меня о нем много информации. Я точно знаю, что он из орбиты Медвечука-Суркиса. Он работает на эту бизнес-группу», - рассказывает Береза.

Фактически Суркисы поставили на Руденко, профинансировав раскрутку созданной им «Федерации футбола участников АТО» для создания патриотического имиджа столичному клубу. Теперь они обкатали карманных «атошников» на скандале с вечными оппонентами из «Шахтера». Их расчет понятен. В дальнейшем такой инструмент позволит давить «патриотизмом» на Федерацию футбола Украины и другие клубы. Для людей, привыкших контролировать украинский футбол, это дорогого стоит. Еще дороже это может обойтись будущему украинского футбола.