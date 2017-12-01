Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

Русская православная церковь призвала Украинскую православную церковь Киевского патриархата вернуться в Московский патриархат, но этого никогда не будет. Об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура преследовали цель сорвать все операции Национального антикоррупционного бюро, которые проводились под прикрытием, и им это удалось. Об этом заявил на брифинге в пятницу директор НАБУ Артем Сытник.

Подразделения Вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск. Как сообщил телеведущий и волонтер Сергей Притула, силы АТО полностью взяли под контроль Верхнеторецкое.

По данным пресс-центра штаба АТО, боевики планируют переброску дополнительных сил к пгт Гольмовский под Горловкой.

Национальное антикоррупционное бюро расценивает ситуацию с задержанием агента как сознательную диверсию, спланированную и реализованную при участии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Об этом сказала пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура.

Сотрудники Генпрокуратуры провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложении взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы.

Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого народного депутата Александра Онищенко.

Президент Петр Порошенко уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО), а их результат будет положительным.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.

Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.

Украинскому активисту Владимиру Балуху 1 декабря подконтрольный РФ Раздольненский районный суд Крыма изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на два месяца.

Украина предлагает польской стороне сократить так называемые «черные списки» граждан, которым запрещен въезд. Об этом рассказал замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Кабинет Министров Украины принял решение о передаче подготовленного ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2018 год в Верховную Раду.

Следователи Службы безопасности Украины зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как «народные республики Донецка и Луганска».

На сегодняшний день по событиям 30 ноября 2013 года открыты десятки производств, однако дела по этим эпизодам не имеют приговоров, сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Генеральная прокуратура опровергла сообщение об окончательном возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О символике Генеральной прокуратуры Украины», которым утвердил новую эмблему и флаг ведомства.