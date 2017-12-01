Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

«Вышло комюнике Европейской комиссии по итогу моих переговоров во время саммита Восточного партнерства. Хочу подчеркнуть, что переговоры были очень непростыми. Очень непростыми. Президент Еврокомиссии, еврокомиссары в той сложной бюджетной ситуации, в которой сейчас пребывает Европейский Союз, приняли важное для Украины решение - решение о предоставлении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи. Объем его, как я и говорил, 1,8 млрд евро», - сказал Президент, сообщает УНИАН.

В то же время в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что Украина не выполнила условия получения третьего транша в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи. «Четыре меры, связанные с третьим траншем действующей программы макрофинансовой помощи, остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не может выделить последний транш в рамках действующей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих сферах, где был достигнут прогресс, и завершить меры в рамках действующей программы с поддержкой всех заинтересованных сторон», - говорится в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что во время встречи Петра Порошенко с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе 24 ноября украинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей макрофинансовой помощи. «С украинской стороны придание реформам импульса и противостояние внутреннему противодействую для разворота важных реформ будет критически важным, особенно в ближайшие месяцы. Комиссия готова оценить актуальность последующей макрофинансовой помощи, и, если решение будет позитивным, представить предложение о новой макрофинансовой помощи в начале 2018 года. Необходимо провести экономическую оценку, в том числе потребности во внешнем финансировании, и необходимо будет разработать детали этого предложения. Кроме того, важно обеспечить выполнение программы МВФ. Любое предложение будет подлежать одобрению Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормальной законодательной практикой», - подчеркнули в ЕК.

При этом в коммюнике не говорится о выделении транша макрофинансовой помощи либо объеме новой программы.

Напомним, 4 апреля 2017 года Европейский Союз перечислилУкраине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Украина должна была выполнить условия для получения третьего транша макрофинансовой помощи до середины ноября.

1 декабря Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.

24 ноября Президент Петр Порошенко сообщил журналистам по итогам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе о том, что 27 ноября - 3 декабря Европейская комиссия обнародует коммюнике относительно проекта макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках проекта финансовой помощи от Еврокомиссии на 2018-2019 года.