В составе СММ ОБСЕ на Донбассе находятся 39 наблюдателей из России. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, выступая на брифинге Хельсинкской комиссии, посвященном теме «Украина: сводки с передовой»



В общем, 40 стран направляют наблюдателей в миссии ОБСЕ в Украине, отметил Хуг. 50-60% наблюдателей - из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны - это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. На данный момент, Россия имеет контингент – 39 наблюдателей в миссии, сообщил Хуг. «Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран, - подчеркнул Хуг. - После проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников – разных по национальности и происхождению».

Патрулирование является масштабной задачей, поскольку контактная линия, которая отделяет контролируемую правительством от неконтролируемой территории чрезвычайно длинная и составляет около 500 км, отметил Хуг. Неконтролируемая правительством международная граница Украины, простирается на 400 км, а также около 70 км побережья, которое не контролируется из Киева. Общая площадь неконтролируемой правительством территории составляет около 20 тыс. кв. км. «Это – около половины территории моей страны – Швейцарии».

«Существуют села вдоль контактной линии, которые переживают уже четвертую зиму без отопления, в некоторых нет электроэнергии, что делает жизнь очень сложной», - заявил Хуг. «Эти люди просят о прекращении огня, чтобы отремонтировать инфраструктуру». Даже два часа без огня позволят отремонтировать подключение к газоснабжению, электроэнергии, сказал Хуг, сообщает УНИАН.

«К сожалению, большинство противостояний происходит в густонаселенных районах или вблизи застроек» и это очень усложняет возможность поставки гуманитарной помощи, отметил представитель ОБСЕ. Он также отметил сложности в доступе наблюдателей ОБСЕ.

«Мы видим только верхушку айсберга – вы можете только представить себе напряжение, которое существует в регионах, где нет наших ушей и глаз», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о следующих шагах по урегулированию конфликта, Хуг подчеркнул: «если будут воплощены даже минимальные требования – прекращение огня, вывода тяжелого вооружения, это откроет возможности для дальнейших действий. «Сейчас проблема не в отсутствии наблюдения, а в невыполнении Минских договоренностей», - отметил он.

Напомним, Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий уверен, что российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники спецслужб РФ.