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Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым продлить на 2018 год действие моратория на проверки бизнеса, который заканчивается в 2017 году.

Об этом глава Государства заявил на встрече с бизнесом в Киеве.

«Я считаю, что мораторий нужно продлить, или по крайней мере проанализировать это решение... В то же время нужно активизировать реформу контролирующих органов», - сказал Президент, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 1 декабря, Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.

16 ноября приняла законопроект №7275, разработанный Министерством юстиции для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.

 
ForUm

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