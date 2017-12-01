Начато уголовное производство по факту выделения участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны
Токмакская местная прокуратура установила факт выделения Главным управлением Госгеокадастра в Запорожской области участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«Установлено, что выделенные земельные участки расположены на территории Дружелюбовского сельского совета Вольнянского района Запорожской области в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны», - говорится в сообщении.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 367 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время