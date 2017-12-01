Подольский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы и амнистировал бывшего заместителя начальника центральной базы обеспечения Главного управления Национальной гвардии Александра Баланчука за халатность, повлекшую разворовывание военного имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українські Новини.

Согласно ему, подполковник Баланчук в феврале 2015 года был назначен на должность заместителя командира-начальника тыла воинской части 3078 Национальной гвардии, которую он занимал до 12 мая 2017 года.

Указанная воинская часть является центральной базой обеспечения и отвечает за вещевое обеспечение участвующих в антитеррористической операции нацгвардейцев.

Сообщается, что замначальника базы в течение 2015 года небрежно относился к службе, не организовал и не совершал постоянный контроль за ведением учета, не организовывал правильное хранение материальных средств, не определил деловые и морально-психологические качества каждого подчиненного ему офицера.

В связи с этим военнослужащие части стали разворовывать материальные средства на базе.

В частности, они, пользуясь бездеятельностью руководства базы, украли тактические фонари, полученные как гуманитарная помощь, нательное белье, бронежилеты, носки, каски, армейские ботинки, комплекты военной формы, альпинистское снаряжение.

Имущество вывозилось прямо с территории воинской части на личном автомобиле одного из военных.

Общая стоимость украденного имущества составила около 2 млн гривен.

10 октября 2015 года 5 военных, подозреваемых в хищениях, были задержаны.

10 октября 2017 года заместитель начальника базы полностью признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой.

28 ноября суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил Баланчуку наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В то же время суд заменил 2 года тюрьмы на 2 года служебного ограничения с вычетом 10% от зарплаты в доход государства.

В итоге суд освободил осужденного от назначенного наказания, применив к нему амнистию из-за наличия у него статуса участника боевых действий в АТО.