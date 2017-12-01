также в разделеПолитика
Климкин упрекнул Польшу за отсутствие осуждения вандализма против украинских памятников 13
Германия и США согласовали позиции по миротворцам на Донбассе 29
Президент повысил Матиоса в звании 27
Украина предлагает Польше сократить «черные списки» 23
Порошенко одобрил закон о запрете «масок-шоу» 67
Порошенко: Конфликты правоохранителей напоминают латиноамериканский карнавал 35
Референдумы по ЕС и НАТО: Порошенко уверен в положительном результате 68
Климпуш-Цинцадзе: Без независимой Украины не будет независимой Польши 29
Ющенко: ЕС – главный кредитор российской агрессии на Донбассе 104
Саакашвили заявил, что ему продлили срок пребывая в Украине 61
Порошенко одобрил освобождение кинематографа от уплаты НДС 35
Медведчук резко высказался о заявлениях Волкера 238
Медведчук считает, что поставки оружия из США усугубят ситуацию на Донбассе 106
Американцы опровергли данные украинских социологов относительно политсимпатий украинцев 972
Лавров снова заявил, что вопрос аннексии Крыма «закрыт навсегда» 60
Госдеп не исключает предоставления Украине оружия 40
Лавров: Силы ООН введут на Донбасс после разведения сторон 144
Полторак: Ситуация на Донбассе – это угроза всему Западу 117

Президент Петр Порошенко подписал указ №397 / 2017 «О праздновании 80-летия со дня рождения Вячеслава Чорновила».

Как сообщили ForUm’у в пресс-служба Главы государства, главной целью указа является обеспечение надлежащей подготовки и проведения в декабре 2017 года – марте 2018 мероприятий по случаю 80-летия со дня рождения выдающегося украинского государственного и политического деятеля, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Указом предусмотрено проведение ряда торжественных, мемориальных и просветительских мероприятий, поддержку государственными органами инициатив общественности по чтению памяти и популяризации фигуры Чорновила.

Глава государства поручил Кабинету Министров безотлагательно разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию юбилейной даты дня рождения политика. В частности, правительство должно предусмотреть организацию в Киеве, а также на родине Вячеслава Чорновила, других населенных пунктах, связанных с его деятельностью, проведение торжественных и мемориальных мероприятий с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, ученых.

Кроме того, должно быть обеспечено широкое освещение мероприятий, трансляцию тематических информационно-познавательных передач, демонстрацию документальных и художественных фильмов.

Также Кабмину поручено обеспечить в установленном порядке финансирование соответствующих мероприятий.

Согласно указу, МИД должно обеспечить содействие заграничными дипломатическими учреждениями Украины организации мероприятий украинской общественности за рубежом по празднованию 80-летия со дня рождения Чорновила.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги