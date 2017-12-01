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Британский телеканал BBC представил видеоанонс городов чемпионата мира-2018, в котором Крым обозначен территорией России. 

«BBC Sport рассматривает карту городов-хозяев для чемпионата мира по футболу 2018 года в России и тренировочной базы сборной Англии в Репино», - говорится в описании к видео.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в своем Twitter прокомментировала инцидент.

«Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым – это Украина», – написала Гоф.
ForUm

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