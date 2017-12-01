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Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Премьер отметил, что правительство приложит все усилия, чтобы этот процесс прошел «гладко», как этого хотели бы жители страны, сообщает Радио Свобода.

«Правительство приложит максимум усилий, чтобы гарантировать, что японский народ может отпраздновать отречения императора и преемственность наследного принца», - сказал Абэ о планируемом уходе от императорского кресла 83-летнего Акихито.

Старший сын Акихито, наследный принц 57-летний Нарухито, сядет в императорское кресло на следующий день – 1 мая.

В прошлом году император всколыхнул Японию, когда заявил о своем желании покинуть трон после почти трех десятилетий, он мотивировал это состоянием здоровья и возрастом.

Императорская история Японии насчитывает более 2600 лет. Последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году.

 
ForUm

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