Польский город Познань первым в Польше создал украинскую версию официальной интернет-страницы для граждан, которые работают или учатся в стране.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Познани.

Это восьмая языковая версия официального сайта города. Кроме польской, есть также версии на английском, немецком, испанском, португальском, итальянском и хорватском языках, передает Европейская правда.

«Это ответ города на рост числа жителей украинского происхождения, которые составляют 90% иностранцев, приезжающих в Познани. Благодаря новым сообщениям с Киевом и Львовом, растет туристическое взаимодействие с этой страной», - прокомментировала уполномоченная мэра города по вопросам противодействия дискриминации Марта Мазурек.

На интернет-странице русскоязычной версии общая информация о городе, его истории, экономических возможностях и адреса основных институтов.

На сайте также есть советы по получению необходимых документов, проживание в городе, коммуникации, работу и учебу.

Украинская версия сайта доступна по ссылке.